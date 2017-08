Itaalia meedia: jala murdnud Valentino Rossi jaoks on hooaeg lõppenud

Gazzetta dello Sport kirjutas, et MM-sarja üldarvestuses kolmandal kohal olev Rossi kukkus endurorattalt ning läheb Urbinos operatsioonilauale. Motolegendi perekonnalt tulnud kuulduste kohaselt on tegemist parema jala sääreluumurruga, sama saatus tabas Rossit ka 2010. aastal.

"Valentino ei ole optimistlik," rääkis Rossi isa Graziano ANSA-le. "Valentino ütles, et ta tunneb ennast väga halvasti ja me usume, et tegemist on luumurruga."