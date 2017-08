Kreekas karjääri jätkav Laane ennustab Eestile tänaseks nappi võitu

Oma esimesel hooajal mängis Laane Pireuse klubi eest 29 kohtumises, kus viskas keskmiselt 10,6 punkti ning andis neli resultatiivset söötu. Tublid esitused said tasustatud uue lepinguga. "Ei saa öelda, et ta oleks suur üllatus olnud, aga meeldiv," tõdes Laane Kreekas ERR-ile. "Teades, kuidas kreeklased oma välismaalaste poliitikat ajavad - mängijate vahetus käib kiiresti ja jääda on raskem kui tulla - kindlasti väga positiivne."

"Eestis on rohkem vabad käed, siin on palju mängu piirides," iseloomustas Laane kahe riigi treenerite erinevusi. "Muidugi on ka mehi, kellele on rohkem lubatud. Siin on detailid tähtsad - kus keegi asetseb ja kuhu liikuma peab, kui midagi valesti läheb, peetakse alati kinni. Mängukultuur on päris erinev, me mängisime suhteliselt jookse-viska mängu, samas pidurdasime mingi moment ka kinni. Stiilivahe, mis võtab kohanemisega natuke aega."

Kas Sokku, Kuusmaad ja Müürseppa mäletatakse? "Ikka mäletatakse. Müürseppa küll kõige rohkem, ta oli siin ka viimasena. Ikka teatakse, küsitakse, et kust oled ja siis tuleb üks neist kolmest nimest."

"Usun, et mõlemad lähevad kaitsest lähtuvalt peale, aga ma usun, et Eesti võidab 1:0," ennustas Laane tänase mängu tulemust.