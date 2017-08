Tottenham ostis PSG-st vastuolulise äärekaitsja

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kolme vooru järel üheksandal kohal olev Tottenham Hotspur teatas neljapäeval, et on sõlminud lepingu elevandiluuranniklasest paremkaitsja Serge Aurier'ga.

24-aastane Aurier liitus Tottenhamiga ligi 25 miljoni euro suuruse üleminekusumma eest ning sõlmis klubiga viie aasta pikkuse lepingu. Pariisi suurklubi eest käis Aurier väljakul 81 korral.

"See on minu jaoks suur ja põnev väljakutse," sõnas 24-aastane Aurier Tottenhami kodulehele. "Ma tahan tõestada, et olen professionaalne nii väljakul kui sellelt eemal. See on minu jaoks värske algus."

Paremkaitsja on korduvalt silma paistnud vastuolulise käitumisega. Möödunud aasta septembris ründas ta ühe Pariisi ööklubi ees politseinikku ning ei saanud seetõttu kriminaalsüüdistuse tõttu kaasa teha Londonis toimunud PSG Meistrite liiga matšis Arsenali vastu, veebruaris sõimas Aurier sotsiaalmeedias meeskonnakaaslasi ning peatreener Laurent Blanc'i ja jäeti seejärel esindusmeeskonnast välja. Oktoobris toimunud Elevandiluuranniku ja Mali vahelisel MM-valikmängul aitas Aurier epilepsiahoo saanud Mali kaitsjat Moussa Doumbiat, kuid tähistas hiljem oma koondise teist väravat sõrmega üle oma kõri tõmmates.