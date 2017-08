FOTOD | Vueltal süüdati Iiri meeskonna buss

"Meie buss hävis öösel toimunud argpüksliku süütamise järel täielikult," teatas meeskond oma Twitteri kontol. Sellel aastal loodud tiim on Vuelta meeskondlikus arvestuses hetkel viimasel kohal, kuid kinnitas, et jätkvad sellele vaatamata võistlemist.

Our team bus has been completely damaged in a cowardly arson attack over night. No one was injured. Police have arrested a suspect. #LV2017 pic.twitter.com/SI1u449qO6

Hispaania politsei teatas päeval, et nad on Almerias arreteerinud 55-aastase mehe, keda süüdistatakse neljas linnas toimunud süütamises.

#LV2017 Nothing is going to stop us starting today's La Vuelta stage. Thank you for all the support. pic.twitter.com/A9xzf5mbni