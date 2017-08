U-21 koondis kohtub homme valikgrupi ühe favoriidiga

Eesti U-21 noormeeste jalgpallikoondis võõrustab reedel, 1. septembril kell 17.45 Kadrioru staadionil Slovakkia eakaaslaseid. Noortekoondise peatreener Karel Voolaid usub, et tegu on Euroopa meistrivõistluste valiksarja meie valikgrupi ühe favoriidiga.

Eesti alustas valiksarja juunikuus, kui kodus jäädi 1:2 alla Põhja-Iirimaale ja seejärel viigistati võõrsil 0:0 Albaaniaga. "Slovakkia on tugevam kui Põhja-Iirimaa ja Albaania. Kindlasti üks meie grupi favoriite Hispaania kõrval," ütles Voolaid.

Eestit on ees ootamas kaks tugevat kodumängu, sest Slovakkia järel ootab meid 5. septembril kell 20.15 A. Le Coq Arenal kohtumine Hispaaniaga. "Proovime mõlemaks mänguks leida optimaalse koosseisu. Peeter Klein on hetkel vigastatud ja teiste mängijate puhul peame hindama, millist rolli hakkavad nad järgnevas kahes kohtumises mängima," sõnas peatreener.

A-koondisega on Kreekas mitmed mängijad, kes võiksid esindada vanuse poolest ka U-21 koondist. Kui juba juunikuu laagris kuulus Martin Reimi valikusse Mattias Käit, siis tänases valikmängus Kreekaga ning pühapäevases kodumängus Küprosega võivad väljakule joosta ka Rauno Sappinen ja Martin Miller, kes veel juunikuu laagris olid U-21 rivistuses. "Debütante on meil palju. Silver Grauberg ja Edgar Tur on esimest korda noortekoondisesse kutsutud, Markus Poom ja Kaspar Mutso on esimest korda U-21 koondises. Vaatamata sellele, et mängijad on vahetunud, siis õhkkond on positiivne ja töine. Nad teavad, miks nad koondises on ja mida tegema peavad," lisas Voolaid.

"Me oleme sarnaselt A-koondisega olukorras, kus mõned olulised mängijad jäävad kohtumisest eemale. Peame kohanema ja mingit eksperimenti ka teha ei taha. See on kahe otsaga asi – hea neile, kes saavad võimaluse, kuid samas anname endale aru, et kokkumäng ei saa siis kohe nii hea olla. Loodame mängijate pühendumisele ja sellele, et kõik annavad endast individuaalselt maksimumi," ütles peatreener.

Piletid nii Eesti – Slovakkia kui Eesti – Hispaania mängudele on saadaval Piletilevis. Mõlemast kohtumisest teeb otseülekande Tallinna Televisioon.