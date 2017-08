Eesti koondise MM-valikmänge teenindavad Iisraeli ja Šveitsi kohtunikud

Tänase mängu delegaat on Alvar Albino Portugalist, kes oli samas ametis ka näiteks 2011. aasta juunis Fääri saared - Eesti EM-valikkohtumistel. Kohtunike vaatleja on Salustia Chato Cipres (Andorra), kes käis Eestis 2008. aastal Rakveres peetud U21 EM-valikmängul Eesti - Makedoonia, kus oli neljas kohtunik.

