Eesti - Küprose mängul esitab hümni Püha Miikaeli Poistekoor

Püha Miikaeli Poistekoori eesmärgiks on õppida tundma kristliku liturgia ja liturgilise muusika ajalugu, tunnetada selle väärtust ja kohta meie igapäevases elukeskkonnas. Koori repertuaaris on pearõhk ajaloolisel kirikumuusikal - gregoriuse laulul, varasel polüfoonial ja eesti vaimulikul ning ilmalikul rahvalaulul.

Aastate jooksul on Püha Miikaeli Poistekoor pälvinud mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi. Esinemised on toimunud erinevad Skandinaavia riikides, Venemaal, Leedus, Lätis, Poolas, Tšehhis, Ungaris, Saksamaal, Belgias, Prantsusmaal, Inglismaal ja Itaalias.

