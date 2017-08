Vastuoluline Austraalia tennisist: ma pole inimene, keda saab usaldada

22-aastane tennisemaailma "paha poiss" Nick Kyrgios tunnistas kolmepäeval pärast US Openi avaringis maailma 235. reketi käest saadud kaotust, et ega ta tennise peale väga keskenduda ei viitsi.

Üheks uue generatsiooni kõige andekamaks tennisistiks peetav Kyrgios sai US Openi avaringis 3:6, 6:1, 4:6, 1:6 kaotuse teiselt austraallaselt John Millmanilt. Kuigi Kyrgios võitles matši jooksul õlavigastusega, siis ekspertide arvates andis ta viimastes settides lihtsalt alla, vahendab Eurosport.

Lisaks jättis soovida ka noormehe käitumine väljakul, kui ta sai pukikohtunikult hoiatuse ropendamise eest ning lõhkus vihahoos ka ühe oma reketi. Kõik see toimus treener Sebastien Grosjeani silme all.

"Ma pole tema jaoks piisavalt hea," sõnas Kyrgios pärast mängu pressikonverentsil, mis kujunes noormehe pikaks südamepuistamiseks. "Ta on väga pühendunud ja suurepärane treener. Ta vääriks mängijat, kes tennisemängu paremini suhtuks. Ta väärib paremat sportlast."

Kuigi enda sõnul oli ta US Openil hästi keskendunud, siis näiteks Cincinnati turniiril võttis ta tennisemängu möödaminnes.

"Toona ma käisin iga päev kaks tundi korvpalli mängimas. Tunnike mängisin ka enne poolfinaali David Ferreri vastu. Käisin ka pidevalt jäätist sööma ja jõin igapäevaselt vähemalt ühe jäätisekokteili. Ma ei olnud seal hingega asja juures," meenutas Kyrgios turniiri, kus tal vaatamata kõigele sellele õnnestus finaali pääseda.

Küsimuse peale, kas tema koostöö treener Grosjean'iga jätkub, vastas noor austraallane: "Ma ei tea. Ma vean inimesi pidevalt alt. Ma pole mängija, keda saaks usaldada. Ma ei ole tennisele pühendunud. On palju mängijaid, kes teevad pidevalt tööd, et paremaks tennisistiks saada.... ma pole see mees."

Pressikonverentsi lõpetas Kyrgios aga rõõmsal noodil: "See pole tegelikult maailma lõpp. Ma saan sellest kaotusest umbes poole tunniga üle. Võtan midagi süüa ja vaatan teisi mänge. On nagu on!"