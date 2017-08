EOK ja Kultuuriministeerium/ERR kohtuvad epeeduellis

Medalirohke MM-i järel otsustas Eesti Vehklemisliit EOK ja Kultuuriministeeriumi ise rajale kutsuda. „Mõlema organisatsiooni panus Eesti vehklemise arengusse on olnud paljude aastate jooksul märkimisväärne. Taasiseseisvunud Eesti epeevehklejad on võitnud kokku 70 tiitlivõistluste medalit! Suur roll on siin ka EOK ja Kultuuriministeeriumi toetusel. Et kõik saaksid lähemalt aimu Eestile nii palju edu toonud spordiala olemusest, otsustasimegi duelli välja kuulutada. Rõõmustav, et mõlemad pooled väljakutse julgelt vastu võtsid ja ootame nüüd põnevat võitlust,“ rääkis Eesti Vehklemisliidu peasekretär Jüri Salm pressiteate vahendusel.

Eesti Olümpiakomitee eest seisavad duellis EOK asepresident Tõnu Tõniste ja EOK sportlaskomisjoni liige Ott Kiivikas. Kultuuriministeeriumi/ERR-i koondmeeskonna ridades astuvad heitlusse spordi asekantsler Tarvi Pürn ja ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna, kelle toimetus on aastate jooksul palju panustanud vehklemise kajastamisesse. Seega on duellis spordijuhtide kõrval kaalul ka ajakirjanike au.

Eesti naiskond tuli maailmameistriks just võistkonnavõistluses. Nii peetakse ka EOK ja Kultuuriministeeriumi vahel maha minivariant võistkonnavõistlusest, kus omavahel vehklevad läbi mõlema võistkonna kaks liiget. Ühes minimatšis veheldakse 5 torkele, terve kohtumine kestab 20 torkeni. Võistkondi juhendavad tänased tipptreenerid. Eesti Olümpiakomitee võistkonda juhendab kolmedel (Barcelona, Atlanta ja Sydney) olümpiamängudel treenerina osalenud Peeter Nelis ja Kultuuriministeerium/ERR-i võistkonda endine tippvehkleja Meelis Loit.

Võistlejad saavad oma juhendajatelt eelnevalt kohapeal algõpetuse ja selga tipptasemel varustuse.

Tippspordijuhtidele omaselt suhtub EOK duelli täie tõsidusega. Kahekordne olümpiapurjetamise olümpiamedalist Tõniste lubas tippvormi ajastada just täpselt duelli toimumise ajaks ning Eesti esikulturist Kiivikas soovitas vastastel igaks juhuks kilbid kaitseks kaasa võtta. Spordi asekantsler Pürn ja ERRi sporditoimetuse juht Saarna märkisid mõlemad stoilise rahuga, et neil on kohtumisest ainult võita ja pinged on selgelt sportlaste peal. Pürn lisas, et vehklemine peaks talle hästi sobima, kuna on parajalt peenike poiss ning isegi seisva märklauana on talle raske pihta saada.

Epeevehklemise duell saab toimuma 2. septembril kell 12 Tallinna Lauluväljakul korraldataval Baltimaade suurimal hobuste-, spordi-, toidu ja koguperefestivalil Jumping Tallinn 2017. Vehklemisala asub festivali spordialal kohe laulukaare taga.

Pärast kohtumise lõppu on kõigil huvilistel võimalik ka ise vehklemises kätt proovida. Oma torketäpsust ja reaktsioonikiirust saab testida elektroonilisel märklehel ning ühtlasi on võimalik ka vehklemisvarustust selga proovida ja teineteise vastu vehelda. Lisaks jagatakse infot vehklemise harrastamise võimaluste kohta Eestis.