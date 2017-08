SuperMoto meistrivõistluste finaaletapp tuleb väga põnev

Eeloleval laupäeval peetakse Rapla kardirajal Sivitrans Eesti SuperMoto meistrivõistluste viimane ja otsustav etapp, ühtlasi on tegemist ka Läti ja Balti ka finaaletapiga, mis tähendab, et kohal on kõik Baltikumi ja teiste naaberriikide parimad sõitjad.

Sarnaselt eelmisele aastale on ka tänavu enamustes klassides punktiseisud väga põnevad, mistõttu on Raplast oodata ägedaid võidukihutamisi.

Masinaklassis S1 jätkavad sellel hooajal lahingut Eesti meistritiitlile eelmise aasta kolm esimest ehk siis vennad Patrick ja Prants Pals ning 2016. aasta Eesti meister soomlane Sami Salstola, kes võitis tiitli eelmine aasta Patricku ja Prantsi ees. Need kolm noort meest on ka tänavu enamustel etappidel omavahel poodiumikohti jaganud ja enne viimast etappi on seis väga põnev, kui Prants (222 punkti) edestab Salstolat 6 ja vend Patrickut 16 punktiga.

Super Quad klassis on enne Rapla finaaletappi liider Kerdt (164 p), kuid eelviimase Riia etapiga tõusis teiseks lätlane Rinalds Dislers-Kirilko (142 p), kes on võitnud mitu viimast etappi järjest. Kolmandal kohal asub Peeter Tomp, kes kaotab lõunanaabrile 3 punktiga.

Open Eesti karikavõistluseid juhib Tambet Kuresoo (150 p), kuid viimastel etappidel edukalt esinenud Kristjan Siilak ja lätlane Igors Povars on liidriga kõvasti vahet vähendanud ning kaotavad talle kumbki nüüd ainult 6 punktiga.

StreetMoto karikaarja kindel liider on Sven Vetkin, kellel on koos 178 punkti, talle järgnevad lätlane Kaspars Loss (130 p) ja Eiki Kunder (125 p).

Lisaks nendele klassidele on Raplas taas võistlustules ka 85cc klassi noored sõitjad, kus viimasele etapile läheb meistrivõistluste liidrina vastu Aksel Pärtelpoeg (90 p), kellest ainult 4 punkti kaugusel on Venemaa sõitja Ivan Mosin, kolmas on Hugo-Brendt Freiman (67 p).

Treeningsõidud algavad Rapla kardirajal laupäeval kell 9:00, kvalifikatsioonid saavad alguse 10:00 ja esimene start antakse 12:30, kui rajale lähevad StreetMoto klassi sõitjad. Kõikides klassides toimub kaks starti ja võistluspäev lõpeb kell 16:00 SuperQuadide teise sõiduga.

Võistlus on kõikidele pealtvaatajatele tasuta. Lisainfot ajakava ja sõitjate nimekirja kohta leiab lehelt SIIT.