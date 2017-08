Eesti kardisõitjatele Soome tugevast sarjast mitu võitu

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

New Yorgis toimuval US Openil äratas Kaia Kanepi pääs läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse ja esimese ringi võit itaallanna Francesca Schiavone vastu tähelepanu ning WTA Insider tegi kogenud eestlannaga intervjuu.

Leedmaa-Korjus duell eelsõitudes andis aga hoiatuse soomlastele, sest finaali starditi esimeselt ja teiselt kohalt. Finaal sõideti Leedmaa juhtimisel. Kuna tal ei õnnestunud teiste eest laht rebida, ei jäänudki tal muud üle kui katvat trajektoori sõita. See aga langetab tempot ja nii kogunes tema selja taha rohkem kui kümnest sõitjast grupp, kellel kõigil oli võimalus võita. Viimase ringi viimasest kurvist õnnestus Leedmaal tulla võitjana välja ja tasuks esikoht. Korjus suutis ennast tihedast grupist kolmandaks sõita. Sarja kokkuvõttes tõstis see võit Leedmaa kolmandaks.

Sealt aga alustas ta meeletut tagaajamist, arendades samal ajal meeletut tempot. Finišisse jõudis ta kolmandana jäädes teisest kohast 0,016 sekundi kaugusele. Korjus võitles südilt võidu peale kui sõidu keskel näidati talle äkki musta lippu. See tähendas seda, et võistlus tuli katkestada teiselt kohalt. Alles boksis sai ta teada põhjuse, nimelt oli tal purunenud summuti kinnitus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel