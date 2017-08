Eesti käsipallimeister Põlva Serviti alustab eurosarja Horvaatias

Serviti on eurosarjades pidev osaleja, mullu jäädi esimeses eelringis kahe mängu kokkuvõttes kaheksa väravaga alla Rumeenia klubile Timisoara CSU Politehnica. Viimati teeniti avavoorust edasipääs kaks aastat tagasi kui oldi üle Klaipeda Dragunasest, ent teises ringis kaotati šveitslaste Winterthuri Pfadile.

Eesti meister valmistus eurosarjaks koduse rahvusvahelise turniiri abil. Põlva Cup 2017 lõpetati teise kohaga, kaotades finaalis Venemaa tippklubile Peterburi HC. "Oleme mõned trennid pärast turniiri teinud, kõik tundub korras olevat," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Indrek Neeme jättis finaali vahele, aga on jälle rivis, nii et vähemalt tervise poolest on meeskonnas kõik hästi."

HRK Gorica tuli mullu Horvaatia meistrivõistlustel neljandaks, aga Euroopas tehakse laupäeval debüüt. Samas tasub arvestada, et Horvaatia kõrgliiga on värskes EHF-i edetabelis kõrgel 9. kohal. Samas pingereas tõusis Eesti meistriliiga tänavu koguni kuus kohta, ent paikneb siiski alles 28. tabelireal.

Horvaatide koosseis on küllalt noor ja vähemalt rahvusvahelises mõistes veel roheline. Ainus suurte kogemustega mees on 35aastane väravavaht Tomislav Sladoljev, kes paaril korral RK Zagrebiga ka EHF-i Meistrite Liigas veerandfinaali jõudnud.

"Ega meil värsket materjali vastasest ole," tunnistas Musting. "Eelmise hooajaga võrreldes on neil kaks põhimeest lahkunud ja mängitakse tüüpilises Horvaatia stiilis – huvitavad liikumised, ootamatud lahendused, palju individuaalsust. Gorica meeskonna hing on mängujuht Ivan Laljek, kes juhib mängu tagant väga osavalt ja lahendab palju ka ise."

"Eks me peame pigem oma mängule keskenduma. Loodan ja usun, et saame hakkama ka võõra väljaku pinge ja vastaste fänniarmeega," lisas Musting. "Meie põhikoosseis on piisavalt staažikas, ei usu, et mingi kramp tekib. Väga tähtis oleks võõrsilt hea tulemus saada, et siis nädala pärast kodus edasipääsu nimel võidelda."

Laupäevane kohtumine Zagrebi lähedal asuvas Velika Goricas algab Eesti aja järgi kell 20:00. Kohtumist vilistab Aserbaidžaani vendade paar Emil ja Ernest Aghakishi ning mängu EHF-i delegaat on Pero Maric Bosnia ja Hertsegoviinast. Korduskohtumine toimub järgmisel laupäeval Põlvas, Mesikäpa hallis ning paari võitja kohtub teises ringis veel ühe Horvaatia klubi Našice RK Nexega.