Kaia Kanepi jätkab USA lahtiseid tuttava belglanna vastu

Kolmapäeval US Openi tenniseturniiril avaringist edasi pääsenud eestlanna Kaia Kanepi (WTA 418.) jätkab turniiri juba neljapäeval, kui läheb vastamisi 27-aastase belglanna Yanina Wickmayeriga (WTA 129.), kes sai avaringis kindlalt 6:3, 6:1 jagu 28. asetatud ukrainlannast Lesia Tsurenkost.

182 cm pikkune belglanna on teenekas tennisist, kes karjääri jooksul võitnud viis WTA turniiri ning Kanepiga on omavahel mängitud kuus korda ja võidud on jagunenud täpselt pooleks.

Viimati kohtuti kahel korral 2011. aastal, kui nii Indian Wellsis kui ka Brüsselis jäi peale belglanna.

US Openi ametlikul kodulehel oleva ajakava kohaselt on Kanepi ja Wickmayeri matš kavas viiendal väljakul kohe esimese mänguna. Kohaliku aja järgi algab see kohtumine tund enne keskpäeva ning Eesti aja järgi siis kell 18 õhtul.