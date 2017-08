Heas hoos Kanepi jõudis US Openil kolmandasse ringi

US Openil kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Kaia Kanepi (WTA 418.) jätkab New Yorgis heas hoos, teises ringis alistas ta belglanna Yanina Wickmayeri (WTA 129.).

Kanepi võitis tund ja 19 minutit kestnud kohtumise 6:4, 6:2. Avasetis murdis ta Wickmayeri servi korra ja teises setis kahel korral. Kokku oli tal murdevõimalusi seitse. Wickmayeril oli neli murdepalli, aga ta ei suutnud neist ühtegi ära kasutada.

Kanepi servis mängu jooksul kuus ässa, Wickmayer sai kirja ühe ässa ja kaks topeltviga. Esimese servi õnnestumisprotsent oli Kanepil 86 ja Wickmayeril 72, Kanepi võitis esimeselt servilt 72 ja teiselt 63 protsenti punktidest ning Wickmayeri samad näitajad oli 65 ja 37 protsenti.

Äralööke kogunes Kanepil 25 ja Wickmayeril 17, lihtvigu tegi Kanepi 18 ja Wickmayer 26.

Mängitud punktidest võitis Kanepi 70 ja Wickmayer 56.

Viimati kaks aastat tagasi suure slämmi turniiri põhitabelis mänginud 32-aastase Kanepi järgmine vastane on avaringis tiitlikaitsja Angelique Kerberi alistanud 19-aastane jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 45.), kes sai teises ringis 6:3, 4:6, 7:5 parem tšehhitar Denisa Allertovast (WTA 90.).

Varem pole Kanepi ja Osaka omavahel mänginud. Nende kolmanda ringi kohtumine peaks olema laupäeval.

Kanepi senine parim tulemus US Openil on 2010. aastal veerandfinaali pääsemine, toonases kaheksandikfinaalis alistas ta seejuures just Wickmayeri, toonased võidunumbrid olid 0:6, 7:6 (2), 6:1.

Mängu käik:

1. sett

0:1 Kanepi asub Wickmayeri servil 30:0 juhtima, aga Wickmayer suudab siiski servi hoida.

1:1 Kanepi alustab enda pallingugeimi ässaga ja hoiab kindlalt servi.

2:1 Kanepi kasutab Wickmayeri servil kohe esimese murdevõimaluse ära.

3:1 Kanepi hoiab servi, eestlanna saab kirja veel ühe ässa.

3:2 Wickmayer võidab enda pallingugeimi Kanepile punktigi loovutamata.

4:2 Kanepi jääb enda servil 0:30 taha, aga võidab siis neli punkti järjest ja hoiab servi.

4:3 Kanepil on taas murdepall, aga Wickmayer suudab servi hoida.

5:3 Kanepi jäi enda servil 30:0 edust 30:40 taha, aga lõpuks siiski võidab enda pallingugeimi.

5:4 Kanepil oli küll kolm settpalli, aga lõpuks suudab Wickmayer siiski pikaks läinud geimi võita.

6:4 Kanepi hoiab kindlalt servi ja võidab avaseti.

Teine sett:

0:1 Wickmayer alustab kindla servigeimiga, loovutamata Kanepile punktigi.

1:1 Kanepi vastab täpselt samaga.

1:2 Wickmayer hoiab taas kindlalt servi.

2:2 Kanepi jääb enda servil 15:40 taha, kuid võidab siis neli punkti järjest ja hoiab servi.

3:2 Kanepil on Wickmayeri servil murdepall, mille ta kohe ka ära kasutab.

4:2 Kanepi lõpetab enda servigeimi ässaga. Eestlanna ei loovuta vastasele punktigi.

5:2 Kanepi murrab taas Wickmayeri servi ja on nüüd geimi kaugusel kolmandast ringist!

6:2 Kanepi vormistab neljandal matšpallil võidu ja liigub kolmandasse ringi!

Enne mängu:

182 cm pikkune belglanna on teenekas tennisist, kes karjääri jooksul võitnud viis WTA turniiri ning Kanepiga on omavahel mängitud kuus korda ja võidud on jagunenud täpselt pooleks.

Viimati kohtuti kahel korral 2011. aastal, kui nii Indian Wellsis kui ka Brüsselis jäi peale belglanna.

US Openi ametlikul kodulehel oleva ajakava kohaselt on Kanepi ja Wickmayeri matš kavas viiendal väljakul kohe esimese mänguna. Kohaliku aja järgi algab see kohtumine tund enne keskpäeva ning Eesti aja järgi siis kell 18 õhtul.