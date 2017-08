Eesti võitles MM-valikmängus Kreeka vastu välja väravateta viigi

Kohtumise jooksul 63 protsenti palli hoidnud Kreeka oli koduväljakul selgelt ründavamaks pooleks ning pääses löögile kümnel korral eestlaste kahe vastu. Ohtlikumad hetked leidsid aset esimesel poolajal, kui juba neljandal minutil pidi Mihkel Aksalu tõrjuma Apostolos Velliose pealöögi ning 27. minutil seisis ta taas õiges kohas, kui võimalus oli keskkaitsjal Konstantinos Manolasel.

Eesti valikgrupis jäi Küpros Bosnia ja Hertsegoviina vastu 0:2 kaotusseisu, kuid võitles lõpuks välja 3:2 võidu. Belgia oli koduväljakul koguni 9:0 üle Gibraltarist. Kübaratrikiga said hakkama nii Thomas Meunier kui Romelu Lukaku. Pärast seitsmendat vooru on Belgial koos 19, Kreekal 13, Bosnial 11, Küprosel 10, Eestil 5 ning Gibraltaril 0 punkti.

Kohtumise käik:

1. minut Eesti paneb Pireuses palli mängu!

4. minut Kreeklaste tipuründaja Apostolos Vellios saab peaga löögile ning Aksalu peab tegema hea tõrje. Jätkuolukorras on kreeklased suluseisus.

8. minut Kui Velliose võimalus välja jätta, pole Kreeka tugevat survet peale saanud ning Eesti on teeninud nurgalöögi ja paar audi sisseviset kreeklaste väljakupoolelt.

10. minut Anastasios Donis proovib äärel kiirust, kuid Taijo Teniste saab temaga hästi hakkama. Teisel pool väljakut avaldavad ka eestlased Kreeka kaitsjatele survet.

13. minut Duubel kaks ja sel korral jätab Donis Teniste selja taha, õnneks ei leia tema tsenderdus ühtegi valget särki.

16. minut Hiljuti Kreeka kõigi aegade kalleimaks mängijaks tõusnud Panagiotis Retsos teeb põlvele veidi liiga, kuid saab mängu ikkagi jätkata.

19. minut Kruglovi nurgalöök jääb väga madalaks.

22. minut Teniste pikk aut leiab Ragnar Klavani, kes saab selle Kreeka väravavahi Orestis Karnezise eest edasi lükata, kuid kreeklased saavad palli siiski puhtaks löödud. Teisel pool väljakut on Kreeka rünnakud veidi teravamaks muutunud ning Aksalu peab Kostas Fortounise madala tsenderduse rusikatega puhtaks lööma.

27. minut Kreeklastel on vasakult äärelt kasutada karistuslöök ning väga ohtlikult saab löögile Konstantinos Manolas. Õnneks seisis Aksalu täpselt õiges kohas ning pall tabas teda.

30. minut Donise kauglöök läheb Eesti väravast meetri jagu mööda. Samal ajal on Belgia koduväljakul Gibraltarile juba neli väravat löönud...

33. minut Bosnia ja Hertsegoviina on võõrsil Küprose vastu 1:0 juhtima läinud.

35. minut Donis tsenderdab, Jääger klaarib, aga ette saadetud pall Eesti ründajaid ei leia. Minut hiljem saab haiget Eesti ääreründaja Sergei Zenjov.

41. minut Aksalu väljalöök ebaõnnestub, kuid ei leia õnneks ühtegi kreeklast ning maandub täpselt Aleksandr Dmitrijevi jalal.

45. minut Aksalu pareerib Donise löögi liialt enda ette ning see põrkab Velliosele, kuid nurk jääb tema jaoks liiga suureks. Taijo Teniste teenib kohtumise esimese kollase kaardi.

45+1. minut Kohtunik vilistab ning mängijad lähevad veerandtunnisele pausile. Esimene poolaeg on möödunud enam-vähem täpselt nii, nagu võis ka arvata - kumbki meeskond ei tahtnud erilisi riske võtta, kuid selgelt paremad võimalused olid enam palli hoidnud Kreekal. Belgia on Gibraltari vastu läinud poolajaks juba 6:0 ette, kuid Axel Witsel on selles mängus saanud punase kaardi. Bosnialased on Küprosele löönud ka teise värava, mis tähendab, et teisel poolajal panevad kreeklased ilmselt ühe lisakäigu juurde.

47. minut Zenjov saab jälle haiget ning Eesti koondise arstid peavad väljakule tulema. Minut hiljem astutakse tugevalt peale Ken Kallastele, õnneks on mõlemad mehed peatselt väljakul tagasi. Kreeka paremkaitsja Panagiotis Retsos saab Kallastele tehtud vea eest kreeklaste esimese kollase kaardi.

54. minut Kreeklased hoiavad Eesti väljakupoolel pikalt palli ning üritavad lühikese sööduga keskelt läbi mängida, kuid Fortounis mängib käega. Eestlaste sööt Kreeka väljakupoolel ebaõnnestub.

57. minut Donis on teisel korrusel Tenistest üle ning saab Eesti karistusalas veidi aega palli vedada. Õnneks ei leia tema sööt adressaati.

59. minut Zenjov saab Kreeka karistusalas lühikese söödu, paneb keha Alexandros Tziolise ja palli vahele ning kukub kehapuutest. Penaltit sellest olukorrast ei järgne.

66. minut Kreeklased teevad kohtumise esimese vahetuse, Kyriakos Papadopoulose asemel tuleb väljakule Konstantinos Stafylidis.

68. minut Ragnar Klavan saab kollase kaardi ja see tähendab, et Küprose vastu jääb Eesti koondise kaptenil väljakule tulemata.

69. minut Mattias Käit pääseb Kreeka kaitsjate vahelt hästi läbi ning saab värava poole liikuda, kuid karistusala uks jääb siiski suletuks.

70. minut Kreeklastelt teinegi vahetus, Vellios välja ning Dimitrios Diamantakos sisse. Belgia on vahepeal läinud 8:0 juhtima, Küpros on suutnud Bosnia vastu mängu viigistada.

75. minut Donis saab veidi väljaspoolt kasti peale keerutada, Aksalu jaoks ei valmista püüdmine probleeme.

81. minut Lõpuks teeb vahetuse ka Eesti, kui väljakult lahkub Dmitrijev ning tema asemel tuleb sisse Ilja Antonov.

86. minut Aksalu peab Kreeka nurgalöögi ajal välja tulema, mänguvahend lendab üle tema pea, kuid õnneks ka Eesti kaitsjate peadest ohtlikust alast välja. Väljakule on tulemas Martin Miller.

89. minut Miller saab lõpuks väljakule ning tuleb Kallaste asemele. Milleri jaoks on tegemist teise koondisemänguga.

90+3. minut Lõpuvileni on jäänud minut, viimase vahetusena tuleb väljakule Joonas Tamm, kes on kohe koos Milleriga ka aktsioonis, kuid kahe peale jäädakse suluseisu. Küpros on Bosnia vastu tulnud rongi alt välja ja läinud 3:2 juhtima. Belgia on ees juba 9:0.

90+5. minut Kohtumine on lõppenud! Eesti on Kreeka vastu võidelnud välja 0:0 viigi!

Enne kohtumist:

Eesti algkoosseisu kuuluvad väravavaht Mihkel Aksalu, kaitsjad Nikita Baranov, Enar Jääger, Ragnar Klavan, Taijo Teniste ja Ken Kallaste, pookaitses Mattias Käit, Aleksandr Dmitrijev, Sergei Zenjov ja Dmitri Kruglov ning rünnakul Henri Anier. Eelmisel aastal Eestis toimunud mängus alistas Kreeka eestlased 2:0.

Kohtumist kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Pärnpuu, intervjueerib Aet Süvari. Tallinna stuudiost veab vestlust Kristjan Kalkun.