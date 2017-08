Kaia Kanepi: kui on valus, siis ma ei mängi

New Yorgis toimuval US Openil äratas Kaia Kanepi pääs läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse ja esimese ringi võit itaallanna Francesca Schiavone vastu tähelepanu ning WTA Insider tegi kogenud eestlannaga intervjuu.

Omal ajal maailma edetabelis 15. kohale jõudnud Kanepi sõnas, et ta polnud pikka aega üldse kindel, kas üritab vigastustest võitu saada ja tagasi väljakule tulla. "Umbes kolm kuud ma isegi ei ravinud vigastusi, sest mul oli lihtsalt ükskõik," sõnas eestlanna portaalile antud intervjuus.

Vajadus sai aga lootusetusest võitu: "Hakkasin mõtlema, et ei taha enam igal hommikul valuga üles ärgata ja pean jalad korda saama. Hakkasin ennast ravima ning detsembris hakkasin treenima koos kettaheitja Gerd Kanteriga, lihtsalt oma lõbuks. Tol hetkel ma veel ei plaaninud tagasitulekut."

"Jaanuaris või veebruaris tuli mõte, et kui ma juba trenni teen, siis võiks üritada korra veel ka tenniseväljakule naasta," meenutas Kanepi, kes juba juunis võitis 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga tenniseturniiri.

Suure slämmi turniiril on eestlanna sõnul veidi imelik tagasi olla, sest tema eemaloleku ajal on tippu tõusnud päris palju nooremaid mängijaid, keda ta ei tunne.

Kanepi on kindel, et nüüd võtab ta täiskasvanulikuma lähenemise: "Olen selgeks saanud, et tervis on kõige tähtsam ja ei tohiks valusid ignoreerida. Minevikus ma tegin seda, kuid enam seda teha ei kavatse. Kui ma tunnen valu, siis ma ei mängi."