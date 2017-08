New Yorgis toimuval US Openil äratas Kaia Kanepi pääs läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse ja esimese ringi võit itaallanna Francesca Schiavone vastu tähelepanu ning WTA Insider tegi kogenud eestlannaga intervjuu.

24-aastane Chamberlain on Arsenalis pallinud alates 2011. aastast, olles eelnevalt esindanud Southamptonit. Koondises on tal kirjas 27 mängu ja kuus väravat.

Oxlade-Chamberlain viibib hetkel Inglismaa koondise juures, kuid on väidetavalt saanud juba ka loa minna Liverpooli meditsiinilisse kontrolli. Veel eile oli suur tõenäosus, et mees liitub hoopis Arsenali linnarivaali Londoni Chelseaga.

Liverpool on valmis maksma paremal äärel tegutseva inglase eest ligi 43 miljonit eurot. Usutakse, et mees sõlmib Ragnar Klavani koduklubiga kuue aasta pikkuse lepingu, kirjutab Soccernet.ee .

