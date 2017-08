Kregor Zirk MM-i finaalist: kõik läks suhteliselt nässu

100 meetri liblikujumise Eesti rekordimees Kregor Zirk jõudis esimese eestlasena juunioride maailmameistrivõistlustel finaali, kus selgus, et temagi on võimeline üle keema. Lisaks põhidistantsi viiendale kohale sai ta 100 meetri vabaltujumises 10. ja 50 meetri liblikas 12. koha.

"Kõige vähem jäin rahule selle finaalujumisega. Koht oli küll okei, kuid ujumine ise ei olnud päris minu maksimaalne, mis ma arvan mul tol hetkel sees oli. Proovisin öelda endale, et ära pabista, aga ikka läks kõik suhteliselt nässu. Start läks nässu ja tuli teha üks lisatõmme ja pööre polnud seepärast nii hea," selgitas noor ujuja ETV spordiuudistele.

Zirgi kahe aastane õpingute ja treeningute periood Inglismaal on seljataga ja sügisest jätkab 18-aastane talent treeninguid juba Türgi profiklubi juures.

"Kindlasti aeroobne baas tuleb uuesti parimini alla saada. Rääkisin seal 50 m liblikas finaali jõudnud ja 100 m liblikas hõbemedalimehe treeneriga, kes ütles, et aeroobne baas on igal pool põhiline. See sai natuke seal Inglismaal kannatada. Tehniline pool ja jõud - kõik need on asjad, mille arvelt saab kiiremini ujuma hakata," rääkis tema treener Kaja Haljaste.