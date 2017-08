Rainer Vassiljev: Eesti võrkpallis on peale tulemas huvitavaid noori

"Seda materjali pole mitte ainult siin, selles koondises, vaid seda materjali on rohkem. Eesti võrkpallis on tulemas huvitavaid noori ning see on meile ääretult oluline. Eks võrkpallirahvas ja üldsus peab koos mõtlema, kuidas need uued tulijad saaks ka selliseid kogemusi - suvel töös olla ja mängida rahvusvahelisi mänge. See hakkab meie jaoks olema äärmiselt oluline," sõnas ETV spordiuudistele koondise abitreener Rainer Vassiljev.

Järgmisel EM-finaalturniiril osaleb senise 16 meeskonna asemel 24 rahvuskoondist ning reformitakse ka valikmängude süsteemi. Kui seni on mänge peetud kahe klubihooaja vahel, siis uue plaani kohaselt hakatakse järgima jalgpalli eeskuju.

"Nii palju, kui meie oleme kuulnud, siis jaanuaris on liigades aken, kus mängitakse ühe vastasega kodus-võõrsil mängud ära. Edasi toimub järgmise vastasega mängimine augustis ja siis kolmanda vastasega uue aasta jaanuaris. See periood on äärmiselt pikaks venitatud," selgitas Vassiljev.