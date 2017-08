Ragnar Klavan: teised mängijad peavad Vassiljevi koha täitma

"Arvan, et peame keskenduma eelkõige kaitsele. Kuid peame kindlasti ka rünnakul väga loovalt tegutsema, et tekitada võimalusi," sõnas Kreeka peatreener Michael Skibbe.

"Meie meedikute pool näeb iga päev vaeva, et Vassiljev, Lust ja Anier terveks saaks. Ma arvan, et nii mõnigi neist on ka homme väljakul. Vassiljev kindlasti mängu ei alusta," lisas peatreener Martin Reim.

Eesti jalgpallikoondis jätkab neljapäeval mänge 2018. aasta MM-võistluste valiksarjas, kui võõrsil on vastaseks Kreeka. Eesti koondise peatreener Martin Reim andis kolmapäeval teada, et kindlasti ei lähe algrivistuses platsile vigastusest taastuv Konstantin Vassiljev.

