Iluvõimlemise MM-il alustavad Bogdanova, Kabrits ja rühmkava koondis

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Uue olümpiatsükli esimesed maailmameistrivõistlused on esimeseks staariks ka paljudele uutele noortele võimlejatele, kes on tuliselt pürgimas parimate sekka.

Pesaro maailmameistrivõistlused on väga oluline kui uue olümpiatsükli avalöök. Pärast Rio olümpiamänge on sportlaskarjääri lõpetanud mitmed kuulsad ja tituleeritud võimlejad nagu olümpiavõitja Margarita Mamun (RUS), olümpiahõbeda omanik Jana Kudrjavtseva (RUS), pronksmedalist Anna Rizatdinova (UKR), mitmekordsed tiitlivõistluste medalite omanikud Melitina Staniouta (BLR) ja Son Yeon Jae (KOR).

Võistlused toimuvad kaasaegses Adriatic Arena võistluskompleksis, mis on Itaalias suuruselt kolmas kinnine võistlusareen. Individuaalarvestuse mitmevõistluses ja üksikalade finaalides on igast riigist esindatud kaks võimlejat.

