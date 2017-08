Slovakkia U-21 toob Eestisse Zenjovi võistkonnakaaslased

Eesti – Slovakkia U-21 kohtumise avavile kõlab 1. septembril Kadriorus kell 17.45. Neli päeva hiljem, 5. septembril on Eesti vastaseks Hispaania, kellega kohtutakse kell 20.15 algavas kohtumises A. Le Coq Arenal. Mõlema mängu piletid on saadaval Piletilevis.

Eesti on valiksarjas pidanud juba kaks kohtumist. Juunikuus võõrustas Eesti Põhja-Iirimaad, kellele jäädi napilt alla 1:2, kui külalised lõid võiduvärava lisaminutitel penaltist. Albaaniast suutsid Eesti noored naasta väravateta viigiga. Slovakkia on tegu uue valiksarja esimese kohtumisega, kuid möödunud U-21 valiktsüklis võideti oma alagrupp Hollandi ja Türgi ees.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel