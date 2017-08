Soome koondis läheb kodusele EM-ile vastu parimas võimalikus rivistuses

Soome on koduseks turniiriks saanud lipu alla tõenäoliselt parima võimaliku koosseisu, kui kohal on nende tagaliini liider Petteri Koponen, NBA kogemusega äär Erik Murphy ja tänavu suvel NBA draftis 7. valitud 20-aastane tulevikumees Lauri Markkanen.

Teatavasti mängitakse A-alagrupp just Helsingis ning lisaks Soomele kuuluvad sinna Poola, Kreeka, Prantsusmaa, Island ja Sloveenia. Kohe avavoorus on soomlased vastamisi turniiri ilmselt ühe favoriidi Prantsusmaaga.

