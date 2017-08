Viimast ülikooliaastat alustav Tribuntsov valiti ujumistiimi kapteniks

Septembri lõpus enda 23. sünnipäeva tähistaval Tribuntsovil on ees ootamas tähtis ülikooli hooaeg, mis kulmineerub märtsis toimuvate USA üliõpilasmeistrivõistlustega, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi.

Viimasel kolmel hooajal on Lääne-Virumaalt pärit ujuja 100 jardi seliliujumises jõudnud alati A-finaali. Esimesel aastal lõpetas ta finaali kaheksandana ning viimasel kahel aastal on ta saavutanud viienda koha. Nüüd kui Rio olümpiavõitja ja maailmarekordimees Ryan Murphy on lõpetanud ülikooli, on algaval hooajal 100 jardi seliliujumise troon vabanenud ning häid võimalusi see omale napsata omab ka Tribuntsov.

Eesti ujumise ajaloos pole ükski ujuja veel USA üliõpilasmeistrivõistlustel individuaalselt esikohta saavutanud. Tribuntsov on võidurõõmu siiski maitsta saanud kui 2015. aastal tuldi USC võistkonnaga 4x100 jardi vabaltujumises riigi meistriks.

Kõikidel ülikooli võistkondadel on ka omad kaptenid, kes abistavad nooremaid ning on nendele eeskujuks. Reeglina on kaptenid viimast ülikooli aastat alustavad ujujad. USC ujumistiimi kapteniteks valiti Jason O'Brien, Santo Condorelli ja Ralf Tribuntsov. Kahtlemata väärikas tunnustus meie mehele viimaste aastate eest.

Kui viimastel hooaegadel on Tribuntsov olnud USC kindel esinumber seliliujumises, siis tänavu võib kõik muutuda. Ülikooliga liitus Rio olümpiamängude finalist rumeenlane Robert Glinta. Lühikeses basseinis on tema 100 m seliliujumise isiklikuks rekordiks 50,37 ning pikas 53,34. Tribuntsovi vastavad näitajad on 51,12 ja 55,03.

Siiski tuli Glinta ülikooli ületreenitusega ning pole veetreeningutel saanud osaleda juba neli kuud. Kui rumeenlane peaks jalad alla saama, siis Tribuntsov on jardi basseinis päris kõva pähkel. 100 jardi seliliujumises on eestlane maailma kõigi aegade edetabelis kaheksandal kohal. Rumeenlase lisandumine on kahtlemata hea uudis Tribuntsovile, kes võib tänu väga tugevale treeningpartnerile tõusta täiesti uuele tasemele. USC meeskond avab uue hooaja septembri lõpus, kui toimub esimene ametlik võistlus.