Marko Meerits pikendas Soomes lepingut

Meerits liitus Vaasa Palloseuraga jaanuaris ning sõlmis toona 1+1 lepingu. Nüüd, koondisepausi ajal, otsustas klubi kasutada võimalust ja pikendas tema kontrahti veel aasta võrra, vahendab Soccernet.ee.

"Meeritsa jätkamine on klubile oluline. Ta on andnud oma panuse ja mõlema osapoole soov on, et ta jätkaks Henkaga (38-aastane VPS-i väravavaht Henri Sillanpää - toim.) koos. Arenguruumi on tal näiteks liikuvuses ja tõrjetöös. Meie soov on, et Markost saaks Vaasas tippväravavaht," kommenteeris peatreener Petri Vuorinen värsket lepingut VPS-i kodulehel.

Praegu on Meerits Eesti koondisega Kreekas, kus valmistutakse homseks MM-valikmänguks.