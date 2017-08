Peatreener: Eesti aerutajad on lähitulevikus valmis medalite eest võitlema

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Rahule jäi hoolealustega ka ise aerutajana olümpiavõitjaks kroonitud Pulai. "Tegemist oli alles esimese suvega meie 4-aastasest tsüklist. Uute plaanidega kohanemine võtab aega ja kohe alguses suurt hüpet loota on ehk natuke palju. Kindlalt näen seda, et meie mehed on lähitulevikus võimelised tiitlivõistlustel medalite eest võitlema."

Äsjalõppenud MM-il Tšehhis Racices jäi Eesti parimaks Kaarel Alupere ja Kaspar Sula 13. koht 500 meetri distantsil. "Tunne enne starte oli väga hea ja oleme Imre tööga väga rahul," lausus Alupere Eesti Aerutamisföderatsiooni pressiteate vahendusel. "Üle pika aja on tunda edasiminekut. Seekord küll finaali ei pääsenud. Aga väga pettunud ei ole, sest teame, et oleme õigel teel."

