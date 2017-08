Eestit esindavad Rahvuste krossil taas Leok, Kullas ja Rätsep

Äsja avaldatud info kohaselt sõidavad Eesti eest samad mehed, kes üle-eelmisel aastal tõid Prantsusmaalt ära väga kõrge neljanda koha ning olid eelmisel aastal Itaalias üheksandad. Priit Rätsep (Honda) esindab tänavu Eesti meeskonda Matterley Basinis MXGP, Harri Kullas MX2 ja Tanel Leok (mõlemad Husqvarna) Open arvestuses, samades klassides sõitsid noored mehed ka eelmisel aastal. Meeskonna managerina jätkab Lauri Roosiorg.

Tanel Leok osales Team Estonia ridades Londonist sajakonna kilomeetri kaugusel asuval Matterley Basini rajal ka 60. Rahvuste krossil aastal 2006, kus ta sai koos onupoeg Aigari ja Juss Laansooga üheksanda koha. "Mina lähen Inglismaale hea tundega. Rada on eelmisest Rahvuste krossist veidi ümber tehtud, aga samas on võib olla ka selleks aastaks seda jälle muudetud ning eks see, milline see lõplikult on, näeb alles siis, kui kohale jõuame. Eesti koondise eesmärk on saada kindlasti finaali ja kui suudame saavutada taaskord tulemuse esikümnes, siis on see Eesti jaoks väga kõva saavutus," rääkis Leok, kes sõidab Eesti eest juba rekordilist 17. korda ning sellise saavutusega pole hakkama saanud ükski sõitja maailmas.

Harri Kullase jaoks on tänavune kross neljas kord Eesti eest võistelda: "See on alati positiivne, kui saan oma meeskonda ja oma riiki esindada, kuna meil on hea tiim olnud juba mitu aastat ja saame omavahel hästi läbi. Priit on minu arvates heas vormis nagu eelmine aasta ja ta on kiirust näidanud eriti liivastel radadel, aga usun et ta on hüpetega rajal samuti enesekindel. Tanel on alati Tanel - Rahvuste krossil tuleb tal alati selline ekstra väga kiire hoog! Matterley raja pinnas on selline rööpas ning kuna Tanel on üks maailma kiireimaid soontes sõitja, siis usun, et talle sealne rada sobib väga hästi. Sarnaselt igale Rahvuste krossile läheme kohale ning anname endast jälle parima ja vaatame, mis tulemuse saame. Sellel võistlusel pole enam omavahel võistlemine tähtis, vaid see on meeskonna võistlus, kus on olnud olukordi, kui näiteks teinekord pead oma meeskonna kaaslasi aitama. Peamine, et kõik saaksid korralikult oma sõidud ära teha ja päeva lõpuks enda esitusega rahul olla, siis see on maksimum, mida teha saame!"

"Mina isiklikult arvan, et ega meil väga suurt vahet polegi kas rada on kõva või pehme pinnasega, kuna oleme hetkel juba sellisel tasemel, et suudame oma tulemuse olenemata rajaoludest ära sõita. Mulle endale isegi meeldib Matterley rada, sest see on kiire, natuke mägine ja suurte hüpetega. Rahvuste krossideks on rajad alati väga hästi ette ka valmistatud olnud, nii et kindlalt tuleb huvitav nädalavahetus. Eks pinged on Rahvuste krossil igal aastal suured, aga küll me hakkama saame. Mina igatahes juba ootan septembri lõppu," lõpetas Rätsep, kellel on see juba kuuendaks korraks sinimustvalge eest kihutada.

Meeskonna juhi Lauri Roosiorul on tänavune võistlus neljandaks korraks Team Estonia tüüri hoida: "Kuna mõned aastad on juba sellel võistlusel käidud ning osaleme meeskonnaga MM-il samuti aastaid, siis organisatoorse koha pealt on ettevalmistused täies hoos ja kõik kulgeb plaanipäraselt. Eesmärk on alati saavutada eelmise aasta tulemusest parem koht ja vähemaga ei lepi me ka tänavu. Poiste vaim tundub olevat parem, kui eelmine aasta ja nende selle hooaja tulemused räägivad enda eest. Kõik kolm meest on Inglismaal eelnevalt ohtralt võistelnud ja Harri tegi seda ka tänavu, siis raja iseloom ja pinnas on neile kõigile tuttav ning kui kõik kenasti sujub, siis hea tulemus on täiesti reaalne."

Rahvuste kross algab sellel aastal 30. septembril, kui sõidetakse kvalifikatsioonid ja selgitatakse välja need riigid, kes hakkavad järgmisel päeval Chamberlaini karikale võistlema.