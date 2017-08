Sandra Perkovic alistas taas 70 meetri joone

Tegemist on Perkovici aasta paremuselt teise võidutulemuse, juuli keskel Bellinzonas püstitas ta maailma hooaja tippmargi ja oma isikliku rekordi 71.41. Ükski teine naiskettaheitja pole tänavu 70 meetri piiri ületanud, kõige lähemale on jõudnud austraallanna Dani Stevens (69.64).

