Anett Kontaveidi avaringi kohtumine tšehhitar Lucie Safarovaga on planeeritud 14. väljaku kolmandaks mänguks, eelnevalt on kavas kaks meesüksikmängu matši. Kõige varem on Kontaveiti platsile oodata Eesti aja järgi kell 22.00.

26. asetatud Kontaveit ja maailma edetabelis 37. kohal paiknev Šafarova pole varem omavahel mänginud. Paarismängu edetabelis tõusis Šafarova eelmisel nädalal maailma esireketiks.

Šafarova karjääri kõrgeim koht maailma edetabelis on koguni viies, sellel kohal paiknes ta kaks aastat tagasi. Mullu oli ta vigastustega kimpus ja lõpetas aasta 64. kohal. Šafarova parim tulemus US Openil on kaheksandikfinaali jõudmine, sellega sai ta hakkama kolm aastat tagasi. Üldse on slämmiturniiridel Šafarova suurim saavutus 2015. aastal Prantsusmaa lahtistel finaali jõudmine.

Ka Kontaveit on US Openil kaheksandikfinaali jõudnud – kaks aastat tagasi murdis ta end kvalifikatsioonist põhitabelisse ja alistas järjepanu tugevad vastased, jõudes 16 parema sekka. Mullusest on Kontaveidil aga kaitsta vaid kümme punkti, kuna ta langes juba avaringis konkurentsist, jäädes 6:7 (4), 6:4, 3:6 alla mullu 19. asetatud venelanna Jelena Vesninale.