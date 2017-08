OTSE | Anett Kontaveit alustab USA lahtiseid

Mängu käik:

1. sett:

1:0 Mängu esimese punkti võitis küll Šafarova, aga Kontaveit hoiab kindlalt servi.

1:1 Kontaveidil oli kohe murdepall, aga Šafarova suudab siiski enda pallingugeimi kolmandal geimpallil võita.

2:1 Kontaveit võidab kindlalt enda servigeimi ja saab ka esimese ässa kirja.

2:2 Seekord hoiab Šafarova palju kindlamalt servi.

3:2 Kontaveit võidab taas probleemideta enda servigeimi.

3:3 Mäng jätkub samas rütmis, Šafarova hoiab kindlalt servi. Mängitud punktidest on praeguseks Kontaveit võitnud 19 ja Šafarova 18.

3:4 Šafaroval on esimene murdevõimalus ja tšehhitar kasutab selle kohe ära, Kontaveit ei võida enda servil punktigi...

4:4 Hästi! Kontaveit vastab kohe servimurdega!

5:4 Šafaroval oli taas murdepall, aga Kontaveit suudab siiski servi hoida.

5:5 Šafarova võidab punktigi loovutamata enda servigeimi.

5:6 Kontaveit juhtis enda servil 40:15, aga Šafarova suudab siiski eestlanna servigeimi võita. Kontaveit tegi geimis kaks topeltviga, kokku on tal neid juba kuus.

6:6 Šafarova ei võida enda servigeimis punktigi, Kontaveit viigistab seisu!

Kiire lõppmäng:

1-0 Kontaveit

2-0 Kontaveit

3-0 Kontaveit

3-1 Šafarova

3-2 Šafarova

3-3 Šafarova

Enne mängu:

26. asetatud Kontaveit ja maailma edetabelis 37. kohal paiknev Šafarova pole varem omavahel mänginud. Paarismängu edetabelis tõusis Šafarova eelmisel nädalal maailma esireketiks.

Šafarova karjääri kõrgeim koht maailma edetabelis on koguni viies, sellel kohal paiknes ta kaks aastat tagasi. Mullu oli ta vigastustega kimpus ja lõpetas aasta 64. kohal. Šafarova parim tulemus US Openil on kaheksandikfinaali jõudmine, sellega sai ta hakkama kolm aastat tagasi. Üldse on slämmiturniiridel Šafarova suurim saavutus 2015. aastal Prantsusmaa lahtistel finaali jõudmine.

Ka Kontaveit on US Openil kaheksandikfinaali jõudnud – kaks aastat tagasi murdis ta end kvalifikatsioonist põhitabelisse ja alistas järjepanu tugevad vastased, jõudes 16 parema sekka. Mullusest on Kontaveidil aga kaitsta vaid kümme punkti, kuna ta langes juba avaringis konkurentsist, jäädes 6:7 (4), 6:4, 3:6 alla mullu 19. asetatud venelanna Jelena Vesninale.