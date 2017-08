Federeri avaringimatš venis viiesetiliseks

Tiafoe alustas matši kohe Federeri pallingugeimi murdmisega ja hoidis serviedu seti lõpuni. Teine ja kolmas sett kuulusid kindlalt kogenud šveitslasele, aga neljandas võitis ameeriklane viis geimi järjest. Otsustavas setis jäi Tiafoe murdega taha ja kuigi üheksandas andis Federer ka oma servi ära, siis võitis selle järgmises kohe tagasi ja lõpetas kohtumise kolmandalt matšpallilt.

Oma konkurendist lausa 17 aastat vanem Federer kurtis pärast matši vana seljahäda üle, aga oli siiski rõõmus. "Ma olen mänguga väga rahul. Oli väga põnev. Just sellepärast New Yorki tulingi - et neid emotsioone saada," lausus tänavune Wimbledoni tšempion. Tenniselegend ei unustanud kiitmast ka noort vastast. "Pean ütlema, et Frances võitles hästi. Kui ta asjad paika saab, siis on ta suurepärane mängija, kel saab olema suur tulevik."

Naisüksikmängus pääses avaringist edasi ka Prantsusmaa lahtiste võitja Jelena Ostapenko (WTA 12.), kes alistas maailma edetabelis 60. kohta hoidva hispaanlanna Lara Arruabarena-Vecino 6:1, 1:6, 6:1 ja läheb järgmisena vastamisi rumeenlanna Sorana Cirsteaga (WTA 54.)