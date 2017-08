Durant Curry ketsilepingust: keegi ei taha neid ju tegelikult kanda

Curry sponsoriks on Under Armour, kelle jalatseid ei kanna NBA-s just väga palju mängijaid - lisaks Curryle näiteks Patty Mills, Emmanuel Mudiay, Kent Bazemore ning Josh Jackson. Marylandis üles kasvanud ning seal keskkoolikorvpalli mänginud Durant rääkis saates sellest, miks Under Armouri poolt sponsoreeritaval Marylandi ülikoolil on keeruline enda ridadesse tipptalente meelitada.

"Ma arvan, et paljud noored ei taha Marylandi eest mängida, kui nad pole Under Armour'i jalatseid keskkoolis kandnud," sõnas Durant , kes mängis ülikoolikorvpalli Texase ülikooli eest.

"Jalatsifirmad mõjutavad tõeliselt seda, millise ülikooli noored valivad. Vabandust, aga keegi ei taha Under Armour'ides mängida. Parimad noored tahavad kanda Nikesid."

Seejärel küsiti Durantilt, kas ta on sellest ka Curryga rääkinud. "Ei, aga kõik teavad, et keegi ei taha Under Armour'e kanda - nad ei taha sellest lihtsalt kõva häälega rääkida," vastas Durant.