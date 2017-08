Ratsaspordi EM Göteborgis sai muinasjutulise lõpu

Takistussõidus võitis võistkondliku kulla Iirimaa, individuaalkuld läks kodupubliku tormiliste juubelduste saatel Rootsi kangelasele Peder Fredricsonile hobusel H&M All In. Lisaks krooniti neljarakendite Euroopa meistriks hollandlane Ijsbrand Chardon, ka võistkondlik kuld läks Hollandile.

Isabell Werth jäi võitmatuks

Werth on igas mõttes maailma ratsaspordi ikoon. Olles võitnud enim olümpiamedaleid ratsasportlane, on tal juba seljataga hiilgav karjäär, mis jätkub ilmselt veel kaua tulevikuski. Tema esimene EM GP Speciali võit tuli juba 1991. aastal ning Euroopa meistrivõistluste kuldmedaleid on koos tänasega kogunenud juba 16. GP Speciali võidutulemus Werthile ja Weihegoldile jäi seekord 83.613%. Teisele kohale tõusis Isabellile ootamatult lähedase protsendiga (82.478%) Sönke Rothenberger (GER) vaid 10-aastase Cosmoga, pronksi pälvis noor taanlanna Catherine Dufour hobusel Atteruppgaards Cassidy (79.761%).

Mõistagi läks Werth vabakavalegi vastu suurfavoriidina, ehkki kaasmaalane Sönke Rothenberger näitas GP Specialis, kui ohtlikult lähedale ta võib oma poole vanemale iidolile jõuda.

Individuaalne medal muusikalises vabakavas on Euroopa tiitlivõistluste medalitest kindlasti kõige prestiižikam. Seekord kulges pingeline võitlus küris viimase minutini. Vabakava kulla eest pidi Werth siiski tõsiselt võitlema, sest kaasmaalane Rothenberger oli talle kandadele astumas. Poodiumikolmik jäi võrreldes GP Specialiga samaks – kuld Werthile (90.982 %), napilt jäi hõbedale Sönke Rothenberger (90.614 %), pronksi kindlustas Dufour (84.561 %).

Kahe favoriidi vahel ei suutnud ka kohtunikud päris üksmeelset valikut teha, sest kaks kohtunikku seitmest pidasid paremaks just Rothenbergerit. Ka publik reageeris noore sakslase kavale ja tulemusele ning hiljem medali pälvimisele ülisuure aplausiga. Üldjuhul tundus, et Sönke veidi kõrgema artistlikkuse hinde kaalus üles Isabelli tugevam tehniline pool. Igal juhul pinge püsis viimase momendini ning võib arvata, et Saksamaa koolisõidu troonide mängus võib peagi kuninganna hoopis kuninga vastu vahetuda.

Keerulisse olukorda pandud Iirimaa võitis takistussõidus võistkondliku kulla

Reede õhtul said selgeks takistussõidu EM-i uued võistkondlikud medalistid: võitjana väljus Iirimaa tiim, kelle teiseks vooruks alles jäänud kolm esindajat läbisid kõik raja vigadeta. Hõbeda sai kaela koduseinte vahel võistelnud Rootsi ning pronks kuulus Šveitsile.

Iirimaale ei tulnud kuld aga kergelt: võistkonna noorim esindaja Bertram Allen võttis koos Chef d’Equipe-i Rodrigo Pessoa’ga enne teist vooru vastu otsuse starti mitte minna. Teatavasti ebaõnnestus Alleni ja Hector van d’Abdjihoeve neljapäevase esimese vooru sõit, mis lõppes sõitja kukkumisega. Seega oli Iirimaal stardis vaid kolm sportlast, kelle kõigi tulemused mõjutasid nüüd otseselt tiimi lõplikku skoori. Shane Sweetnam (Chaqui Z), Denis Lynch (All Star 5) ning Cian O’Connor (Good Luck) ei eksinud hoolimata pingest Louis Konickx’i ehitatud rajal kordagi, mis tähendas, et nende tulemuseks jäi 12.11 punkti ja võistkond sai kaela kuldmedalid.

Rootslased, kes liikusid kullakursil pärast kvalifikatsioonisõitu ja esimest vooru, ei suutnud kodus siiski võistkondlikku võitu vormistada, kui Malin Baryard Johnsson (H&M Cue Channa) otsustas loobuda, Henrick von Eckermann (Mary Lou 194) sai ühe ja Douglas Lindelöw (Zacramento) üheksa karistuspunkti. Nende ankrumees Peder Fredricson ja H&M All In tegid aga taaskord puhta sõidu, mis kindlustas Rootsile kodupubliku ees hõbeda 18.21 punktiga.

Pronksi ja neljanda koha vahel käis tihe rebimine, kahte võistkonda eraldas vaid 0.96 punkti. Viimase poodiumikoha sai endale Šveitsi võistkond, kes edestas napilt Belgiat. Šveitslaste tiimi kuulusid Nadja Peter Steiner (Saura de Fondcombe), Romain Duguet (Twentytwo des Biches), Martin Fuchs (Clooney 51) ja Steve Guerdat (Bianca).

Rootslaste pidu EM-i viimasel päeval

Euroopa meistrivõistlused said emotsionaalse lõppakordi kui 15 tuhande suuruse kodupubliku ees said Euroopa meistri tiitli Peder Fredricson ja H&M All In. Paar oli juhtinud võistlust esimesest voorust peale ja polnud seni rajal kordagi eksinud. Sportlasel lasunud pinge pidi olema meeletu. Rio olümpia hõbemedali paar tegi, mida neilt oodatud ja võitis napilt kulla hollandlase Harrie Smolders’i ja Don VHP Z ees. Pronksmedalile tuli iirlane Cian O’Connor hobusel Good Luck.

Hollandlasest rajameister Louis Konickx, kelle Göteborgis ehitatud rajad said asjaosalistelt suured kiidusõnad, oli esimeseks vooruks üles ehitanud 12 takistusega parkuuri. Tehnilised read ja süsteemid nõudsid ratsanikelt ja hobustelt maksimaalset pingutust ja nii mõnigi vahetult enne finaali kõrgel kohal olnud sportlane ei suutnud parkuuri vigadeta läbida ning kaardid löödi põhjalikult sassi.

Teine voor pakkus hulganisti närvikõdi. Kahe esimese koha (Fredricson ja O’Connor) vahe oli vaid 2.25 punkti, mis ei jätnud kellelegi ruumi eksimiseks. Harrie Smolders hingas neile kuklasse kolmandalt kohalt, sest skoor 5.52 oli O’Connor’i omast vähem kui lati jagu suurem, mis tähendas seda, et kui too eksib, riputatakse Smolders’ile kaela vähemalt hõbemedal. Nii ka läks: Harrie Smolders ja Don VHP Z said kirja järjekordse nulli, kindlustades endale lõpliku tulemusega 5.52 punkti medali.

Järgmisena startinud Cian O’Connor ja Good Luck oleks võinud napsata endale vähemalt hõbeda, kuid viiendaks tõkkeks olnud lattaial pudenes poom, mis kukutas nad pronksile lõpliku punktisummaga 6.25. Õhk oli pingest paks, kui viimasena asusid starti Peder Fredricson ja H&M All In. Vahe teise kohaga oli 5.52 punkti, mis tähendas, et nad võisid lubada endale ühte mahaajamist ja ühte karistuspunkti ületatud normiaja eest. Lõpusirgel olnud kolmesel süsteemil nad korra ka eksisid ja lisaks ületasidki normiaega, kuid lõplik skoor 0.52 punkti väiksem kui Smoldersil tähendas seda, et kodupubliku ees võideti igati teenitud kuldmedal.

Fredricson liitus küllaltki priviligeeritud seltskonnaga, kui nii võib öelda. Individuaalse kulla on rootslased varem EM-il võitnud vaid korra – 2011. aastal Madriidis, kui võitjaks tulid Rolf-Göran Bengtsson (SWE) ja Ninja la Silla. Bengtssonile kuulub veel üks pronksmedal 2001. aastast ning sellega rootslaste EM edu ka piirdub.

Varem tipptasemel kolmevõistlust teinud ja sel alal isegi 1992. aastal Olümpiamängudel osalenud Peder vahetas ala oma venna ja naise tõttu, kes mõlemad olid takistussõitjad. Rootslaste seas on Rio OM hõbemedalist Fredricson palavalt armastatud ning aasta alguses valiti ta ühtlasi Rootsi aasta sportlaseks, olles pälvinud üle 270 000 inimese hääle.

Rakendis valitses Holland

Neljarakendite võistlusklass on üks vaatemängulisemaid ratsaalasid. Koolisõidu, maratoni ja täpsussõidu järel tuli tõsises heitluses kullale Ijsbrand Chardon (NED), kelle kontole kogunes lõpuks 150.37 karistuspunkti. Hõbeda sai kaela Edouard Simonet (BEL) (151.8) ja pronksmedali saavutas Christoph Sandmann (GER) 153.33. Ka võistkondlikus arvestuses jäid hollandlased väga tasavägises võitluses võitmatuks. Nende tiim, koosseisus Koos de Ronde, Ijsbrand Chardon ja Theo Timmerman ( 299.73), suutsid selgelt edestada sakslasi (Mareike Harm, Georg von Stein, Christoph Sandmann, 308.94) ja belglasi (Edouard Simonet, Dries Degrieck, Glenn Geerts, 320.04).