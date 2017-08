Esireket Pliškova alustas US Openit kindla võiduga

Teises ringis kohtub tšehhitar Paraguay tennisisti Veronika Cepede Roygi ning ameeriklanna Nicole Gibbsi vahelise kohtumise võitjaga. Et säilitada WTA tabeli esikoht ka pärast US Openit, peab Pliškova turniiril finaali jõudma.

