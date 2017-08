Leedu alistas universiaadil finaalis USA, Lätile pronks ja Eestile 16. koht

Leedulaste võidule aitas kaasa lauavõitlus (44:32), samuti leiti üksteist 14 resultatiivse sööduga ameeriklaste üheksa vastu. Leedu resultatiivseim oli 15 punkti visanud Ignas Vaitkus, Donatas Tarolise arvele jäi 13 silma ja 12 lauapalli, Evaldas Saulys lisas 14 punkti ja kuus lauapalli. USA-le tõi Carsen Edwards 23 silma.

Congrats to ????????students (coached by #Zalgiris Junior coach Tomas Masiulis) who defeated ????????in the #Universiade final and became the champions! pic.twitter.com/oOYsIvOcrP