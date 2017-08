Cretu: mängime stabiilsemalt ja kvaliteetsemalt

"Mängu oli küll ja veel," tõdes koondise kapten Kert Toobal. "See on selline mäng, et üks geim on vaja kõigepealt kätte saada, siis see asi võib natuke pöörduma, aga täna (eile) oli Poola ikkagi parem ja selles mõttes ei olegi midagi öelda. Kindlasti võitlust oli ja lõpuni välja, ma arvan, oli usku ka.

Spordis maksab tulemus," nentis Rait Rikberg. "Oleks me kas või niimoodi mänginud nagu soomlased, et kaks kindlat kaotust ja üks napp võit, oleks alagrupist edasi saanud ja usun, et meil kõigil oleks parem tuju. Õnneks või kahjuks ei maksa need ilusad mängud, maksab tulemus."

"Me mängime praegu stabiilsemat ja kvaliteetsemat võrkpalli," sõnas koondise peatreener Gheorghe Cretu. "Teame nüüd veidi paremini, kuidas erinevates mänguolukordades tegutseda. Sellest veel ei piisa, et võita tippmeeskondi, aga kui vaadata tulemust ja mõelda sellele, et mängisime Poolas kümne tuhande pealtvaataja ees, siis arvan, et paljud meeskonnad on õnnelikud, kui suudavad geimides võita üle 15-16 punkti."

"Arvan, et oleme ainus koondis Euroopas, võib-olla isegi maailmas, kes on mänginud terve suve põhimõtteliselt ühe võistkonnaga," arutles Rikberg. "Oleme hästi palju mänge saanud, võib-olla ka lõivu maksnud selle nimel siin lõpus. Aga kindlasti oleme sammu edasi teinud, oleme muutunud enesekindlamaks ja kui peame mängujoonisest kinni, nagu treener nõuab, siis ei ole ükski vastane Euroopas, võib-olla isegi maailmas alistamatu."

See on kindlasti hea platvorm, kust hakata suuri õigel hetkel hammustama. Ja kindlasti olekski vaja Poola ja Serbiaga natuke tihedamini mängida. Selliste tippmeeskondade vastu peab saama tunde, et neid on võimalik võita.