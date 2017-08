Johaug ei plaani CAS-i otsust edasi kaevata

Johaug põrus mullu sügisel dopinguproovis anaboolse steroidi klostebooliga. Norralanna sõnul tarvitas ta päikesepõlenud huulte raviks põletikuvastast kreemi ega teadnud, et see sisaldab keelatud ainet. Süü võttis enda peale Norra koondise arst. Norra Olümpiakomitee määras Johaugile 13 kuu pikkuse karistuse, kuid kuna see oli oodatust leebem, kaebas Rahvusvaheline Suusaliit otsuse edasi CAS-i.

CAS leidis, et Johaug pidanuks kreemi pakendi üle vaatama, kuna seal oli selgelt kirjas, et see sisaldab keelatud ainet, lisaks oli seal ka dopingumärgistus peal. CAS-i sõnul ei lasu Johaugil suurel määral süüd, sellises olukorras on Rahvusvahelise Antidopingu reeglite kohaselt võimalik määrata keeld vahemikus 12-24 kuuni ning CAS-i paneel leidis, et proportsionaalselt õige oleks määrata Johaugile 18-kuuline võistluskeeld, mis hakkas kehtima 2016. aasta 18. oktoobrist ja lõpeb 2018. aasta aprillis ehk Johaug ei pääse ka tuleva aasta olümpiale.

CAS-i otsust on teoorias võimalik edasi kaevata Šveitsi ülemkohtusse ja algselt seda ka plaaniti. "On äärmiselt väike võimalus, et see üldse arutamisele võetaks ja seetõttu oleks see lihtsalt ressursiraiskamine," tõdes Johaugi mänedžer Jörn Ernst intervjuus Nettavisenile. "Seetõttu ei kavatse me edasi kaevata. Oleme sellega leppinud ja Therese läheb nüüd eluga edasi."