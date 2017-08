Mihkel Räim: ma ei ole end varem nii tugevana tundnud

Räim sattus sõidu otsustavas faasis umbes 35-mehelisse juhtgruppi. Saaremaalt pärit sportlast kimbutas aga joogipuudus ning ta otsustas grupi taha vajuda, et autost pudel võtta, vahendab Rattauudised.ee.

"Just sel ajal ründas cyclocrossi maailmameister (Wout van Aert) ning kuus meest olid läinud. Olen üsna kindel, et jalga oli nendega kaasa minemaks, sest nii tugevana kui praegu ei ole ma end veel varem tundnud," kinnitas Räim, kes lõpus kaotas esikoha teeninud Taco van der Hoornile (Roompot-Nederlandse Loterij) 1.12. "Pärast asusid mõned tiimid jälitama, kuid kahjuks sai järele ainult üks mees ning mina olin veidi vale possa peal, et kohe sajaprotsendiliselt reageerida. Sellest on kahju. Proovisin küll veidi hiljem, kuid minema ei saanud. Lõpuringidel toimus ründamine ning Dennis sai meie grupist eest ära koos mõne kaaslasega. Ootasin oma aega ning ründasin samuti. Sain ta kätte ning kahekesi punnides jõudsime lõpuni. Tasuks 9. ja 10. koht. Pole paha, aga sellise jalaga võiks palju paremini teha."

Järgmised stardid teeb Räim Kanada World Touri sõitudel. 8. septembril toimub Québeci CP ja kaks päeva hiljem Montreali GP.