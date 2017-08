Eesti curlinguvõistkond jõudis talimängudel poolfinaali

Eesti curlingupaar Turman – Lill võitis seitsmest mängitud mängust viis ning asub A-grupis teisel positsioonil, mis kindlustas Eesti sportlastele pääsu võistluse veerandfinaali.

Kaheksa parema seas alistati 7:5 Šotimaa ja jõuti poolfinaali. Enda alagrupis saavutas Šotimaa kolmanda koha samuti viie võidu ja kahe kaotusega.

Kolmapäeval toimuvas poolfinaalis kohtuvad Turmann – Lill Korea esindusega. Teise finalisti selgitavad Kanada ja Norra.

"Marie Turmann ja Harri Lill on Uus-Meremaal näidanud stabiilselt tugevat taset ning head mängu ka pingelistes ja otsustavates olukordades. Turniir on väga kõrgetasemeline, osalejate seas on mitu tulevastele taliolümpiamängudele kvalifitseerunud võistkonda ning valitsevad maailmameistrid. Seetõttu on meie mängijate heade tulemuste üle eriti hea meel," ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Oma alagrupis mängis Eesti paar Kanada, Hiina, Ungari, Soome, Jaapani, Austraalia ja Uus-Meremaa võistkondadega.

Kokku osaleb talimängudel 16 kutsetega võistkonda 13 erinevast riigist. Curlinguturniiri võitja selgub 30. augustil, kui toimub finaalmäng.