Rammumeeste sarja võitnud sportlane peab tiitli loovutama

Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi otsus jõudis rammumeeste sarja korraldajateni 28. augustil.

"Rammumeeste sarja peakorraldajal on kurb tõdeda, et nimetatud võistleja ei teavitanud varem rammumeeste sarja korraldajaid võistlejale määratud karistusest. Rammumeeste sarja korraldusmeeskond ja Eesti Rammumeeste Assotsiatsioon on ühel meelel, et Romek Velti tulemused 2017. aasta rammumeeste sarjas tühistatakse," seisis rammumeeste sarja korraldusmeeskonna pressiteates. "EVIKO rammumeeste sarja võitjaks tõuseb seega Raimo Rüütel, teisele kohale Mihkel Raadik ja kolmandaks Magnus Kõur."