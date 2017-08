Saksamaa käsipalliliiga algus tõi eestlastele nulliringi

Saksamaa puhul on tegu juba kuuenda riigiga, kus Pärt käsipallurina leiba teenib. "Saksamaa kolmas liiga on ehk mulluse Prantsusmaa teise liigaga võrreldes veidi nõrgem, aga siin mängitakse ikka väga kõrgel tasemel käsipalli," kinnitas Pärt. "Ise olen hetkel rahul, mind võeti ikka põhijoonemängijaks ning erinevalt eelmistest aastatest, saan siin oma panuse anda ka rünnakul, ehkki kaitsetöö jääb põhiliseks."

"Altenholz on Bundesliga pronksitiimi THW Kieli tütarklubi ja konkurentsitihedas põhjatsoonis üks tugevamaid. Mäng oli väga kiire ja jõuline," kirjeldas Pärt. "Stierel on sel hooajal uus treener, uued mänguplaanid ja kuna osa nooremaid mängijaid käib koolis, siis on algus olnud veidi rabe, aga kindlasti saame paremaks."

