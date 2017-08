US Openi suurfavoriit Zverev oli maailma 168. reketiga raskustes

4. asetatud Zverevil kulus pea kolm tundi, et alistada 7:6 (9), 7:5, 6:4 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Darian King, kes paikneb maailma edetabelis 168. kohal. Karjääri jooksul esimest korda suurel slämmil põhiturniirile jõudnud 25-aastasest Kingist sai läbi aegade esimene Barbadose tennisist, kes on slämmiturniiril põhitabelis mänginud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel