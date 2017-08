Rikberg: kahjuks me ei suutnud ennast ületada

Eesti võrkpallikoondise libero Rait Rikberg pärast EM-finaalturniiril kolme mänguga piirdumist, et turniiri ei saa õnnestunuks pidada, sest eesmärki – pääseda alagrupist edasi – ei täidetud, samas leidis ta, et meeskond on kindlasti sammu edasi teinud.

Alagrupi viimases kohtumises pidi Eesti tasavägises mängus tunnistama Poola 3:0 (21, 24, 22) paremust.

"Numbriliselt jäime esimest korda ilma geimita, aga mängu oli kõvasti. Eks nad on tugevamad, neil on rohkem selliste mängude kogemust ja võtsid lõpus oma," tõdes Rikberg intervjuus ERR-ile

Eesmärk oli edasipääs, seda ei juhtunud, aga kõiki mänge iseloomustab võistlustahe. Kas selles mõttes oli turniir õnnestunud? "Jah, selles mõttes oli õnnestunud, aga eesmärki me ei täitnud ja sellepärast ei saa õnnestunuks lugeda. Spordis maksab tulemus," nentis Rikberg. "Oleks me kas või niimoodi mänginud nagu soomlased, et kaks kindlat kaotust ja üks napp võit, oleks alagrupist edasi saanud ja usun, et meil kõigil oleks parem tuju. Õnneks või kahjuks ei maksa need ilusad mängud, maksab tulemus."

Kas tagantjärele on Soomele kaotust kuidagi eriti raske seedida? "Ma ei saa öelda, et me oleks Soome vastu kehvasti mänginud, lihtsalt nemad mängisid enda kohta tõeliselt hea mängu, eriti kui vaadata nüüd neid kahte mängu, mis nad Serbia ja Poolaga mängisid," lausus Rikberg. "Ega me ei mõtle niimoodi tagasi. Elame kogu aeg n-ö tulevikus ja ootame, mis järgmine mäng toob. Kahjuks me ei suutnud ennast ületada. Mängisime enam-vähem oma taseme välja, aga ületada ei suutnud."

Kas koondisena on järgmine samm astutud? "Arvan, et oleme ainus koondis Euroopas, võib-olla isegi maailmas, kes on mänginud terve suve põhimõtteliselt ühe võistkonnaga," arutles Rikberg. "Oleme hästi palju mänge saanud, võib-olla ka lõivu maksnud selle nimel siin lõpus. Aga kindlasti oleme sammu edasi teinud, oleme muutunud enesekindlamaks ja kui peame mängujoonisest kinni, nagu treener nõuab, siis ei ole ükski vastane Euroopas, võib-olla isegi maailmas alistamatu."

Lõpetuseks tänas ka Rikberg Poola kaasa sõitnud ja kohapeal Eesti koondist maruliselt toetanud fänne: "Siin pole sõnu seda kirjeldamaks. See on tõeliselt fantastiline, mis fännid... nende kohta võib öelda "nii heas kui halvas". Me küll kaotasime kõik mängud, aga see tunne on tõeliselt fantastiline ja suur-suur tänu neile."