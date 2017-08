Eesti kergejõustiklastest oli universiaadil edukaim Tõllasson

Hõbemedalitega on naasnud kümnevõistlejad Valter Külvet (1985), Indrek Kaseorg (1993) ja Indrek Turi (2003) ning kuulitõukaja Taavi Peetre (2005). 2015. aastal võitis 3000 m takistusjooksus hõbeda Kaur Kivistik. Kõrgushüppaja Anna Iljuštšenko on võitnud nii hõbeda (2011) kui pronksi (2013).

Varasemalt on kergejõustiklasi universiaadil saatnud suur edu: kettaheitjatest on kulla võitnud nii olümpiavõitja Gerd Kanter (2005. aastal), Aleksander Tammert (2001) kui Märt Israel (2011), 100 meetri tõkkejooksus tuli kullale Mirjam Liimask (2005). 1987. aastal teenis odaviskes kulla Marek Kaleta ja 2015. aastal samal alal Tanel Laanmäe.

