Pirita velotreki amortiseerumise tõttu jagati meistritiitleid Helsingis

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

"Teadupärast on trekisõit maailmas endiselt väga populaarne, kuna ala tipphooaeg jääb sügistalvisesse perioodi, mis võimaldab osa võtta ka maanteesõidu tippudel. Kui Eesti trekisõidu võistlused ja treeninglaagrid hakkavad ka tulevikus toimuma vaid naaberriikides, siis pärsib see oluliselt selle ala arengut kodumaal," nentis endine trekisõidu tippjalgrattur ja EJL-i peasekretär Urmas Karlson.

Seenioride meistrivõistlused on EJL-i jaoks juba sellel aastal teised võistlused, mida korraldatakse Helsingi velodroomil. Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson loodab, et riik ja Tallinna linn suudavad oma jõud kokku panna ja leiavad kiire lahenduse Pirita velodroomi rekonstrueerimiseks, sest praegu on veel olemas vastavate kogemuste ja teadmistega inimesed, kes teavad, kuidas seda huvitavat ala edendada ja Eesti noori maailma tippu viia.

2016. aastal Tallinna linna noorsoo- ja spordiameti poolt tellitud ehitusekspertiis tuvastas, et 1969. aastal valminud Pirita velotrekk on amortiseerunud ning treeningute ja võistluste läbiviimiseks ohtlik.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel