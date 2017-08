Šarapova lükkas maailma teise reketi US Openil konkurentsist

US Openil oli võimalus esireketi kohta püüda kaheksal mängijal, neist on nüüd konkurentsi jäänud aga kuus, kuna avaringis langes välja ka britt Johanna Konta. Maailma seitsmes number pidi tunnistama serblanna Aleksandra Krunici (WTA 78.) 4:6, 6:3, 6:4 paremust.

Šarapova vabanes dopingukeelu alt aprillis ja sai mängida vaid kolmel turniiril, kui pidi reievigastuse tõttu võistluspausi tegema. Enne US Openit segas teda käevigastus, mille tõttu jättis ta pooleli Stanfordi turniiri ja loobus Cincinnati jõuproovist. Viimati mängis Šarapova suure slämmi turniiril enam kui poolteist aastat tagasi. US Openil pärineb tema parim tulemus 2006. aastast, kui ta alistas finaalis belglanna Justine Henini.

2016. aasta Austraalia lahtistel andis Šarapova positiivse dopinguproovi, põrudes meldooniumiga, mis oli 1. jaanuarist lisandunud keelatud ainete nimekirja. Šarapova sõnul oli ta aastaid tarvitanud südamerohtu, mis sisaldas meldooniumit ja ta polnud teadlik, et see lisati dopinguainete alla. Mullu juunis määrati Šarapovale kaheaastane võistluskeeld, mille Rahvusvaheline Spordiarbitraaž lühendas 15 kuule.

