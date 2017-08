Toobal fännidest: praegu on nemad meist natuke paremad

Eesti võrkpallikoondise kapten Kert Toobal tunnistas pärast EM-finaalturniiril kolme mänguga piirdumist, et on veidi pettunud, kuid tervikuna liigutakse õigel teel ja stabiilsuses on tehtud samm edasi.

Koondise kapten Kert Toobal, kui vaadata tablood, siis tänane kaotus oli kõige kindlam, aga näha oli, et absoluutselt iga palli eest käis meeletu võitlus.

Jah, seda võib öelda küll, aga ikkagi jäi väheks. Poola hoidis ja tegi vahetusi... mõni vahetus oli võib-olla tehtud lihtsalt sellepärast, et puhkust anda. Mõni vahetus oli kindlasti sunnitud vahetus. Mängu oli küll ja veel... See on selline mäng, et üks geim on vaja kõigepealt kätte saada, siis see asi võib natuke pöörduma, aga täna oli Poola ikkagi parem ja selles mõttes ei olegi midagi öelda. Kindlasti võitlust oli ja lõpuni välja, ma arvan, oli usku ka.

Kas kahe viimase mängu valguses jääb Soome kaotus kuidagi eriliselt kripeldama või ei ole enam niimoodi mõtet tagasi mõelda sellele turniirile?

Ma ise väga palju ei ela seal Soome mängus. See oli siis ja meil oli võimalus mingisugune vigade parandus teha. See ei olnud küll kõige lihtsam, aga üritasime ja ega mul ei olegi meeskonnale midagi ette heita. Võitlust oli ja seda saangi ainult küsida. Kõik mehed andsid, mis neil anda oli ja meil hetkel siin paremaid mehi pole. Meil on need mehed ja mängime omamoodi ja Poola mängib omamoodi. Midagi pole teha. Kas tahtsime siit Krakowisse või Katowicesse saada, siis vastus on "jah", aga ei saanud! Said teised kolm meeskonda. Kindlasti me kellelegi midagi niisama ei andnud, võitlesime ja meie oma publik, kes siia kohale sõitnud oli, andis siin võimsa etenduse ja suur aitäh neile inimestele. Ma loodan, et üks päev oleme meie nendega samal tasemel. Praegu on nemad meist natuke paremad, aga ainult üheskoos saame edasi minna ja see, mis meil siin tekkinud on selle publikuga, on midagi erilist. Usku, lootust ja jätkame!

Eelmisel korral Euroopa meistrivõistlustel te jõudsite play-off'i, aga siis pärast selle mängu kaotust on sul palju raskem intervjuusid anda. Täna oled sa hoopis teistmoodi mees. Oskad öelda, kus need põhjused siin on, sest tõesti need kolm mängu olid ju suurepärased? Me ei saanud ühtegi võitu, aga sel alagrupiturniiril olid hoopis teistmoodi ilme ka kui eelmisel korral.

Kui neid asetusi vaadata, siis meil oli selles alagrupis kõige nõrgem asetus. Midagi pole teha. Kui saad EM-ile läbi play-off'i, siis sul on alagrupis kõige nõrgem. EM-i turniir oli Itaalias kindlasti selline, kus Horvaatia oli oma grupi võitnud, aga nad lihtsalt seal ei olnud enam nii teravad. See kõik ikkagi sõltub antud ajahetkest, kuidas meeskond mängib. Siin on kindlasti gruppe, mis on ülitihedad ja see kõik sõltubki ainult sellest ühest nädalast: kui hea keegi on, kas kõik mehed on olemas, kas keegi on vigastatud, kas keegi ei ole vigastatud. Need on pisiasjad ja meil ei õnnestunud seda seekord enda kasuks pöörata.

Aga ma arvan, et kokkuvõttes oleme õigel teel, liigume õiges suunas. Ma arvan, et meeskond on teinud stabiilsuses sammu edasi. See on kindlasti hea platvorm, kust hakata suuri õigel hetkel hammustama. Ja kindlasti olekski vaja Poola ja Serbiaga natuke tihedamini mängida. Selliste tippmeeskondade vastu peab saama tunde, et neid on võimalik võita. Pärast Serbia kaotust hotellis oli meeskonnas näha suurt pettumust. Kõik on hästi lähedal, aga siiski jääb midagi puudu. Teisest küljest on hea meel, et oleme jõudnud sinnamaani, et kui kaotame Serbiale ja Poolale, siis oleme ülipettunud. Saame aru, et oleme peaaegu seal, aga "oleksid" ja "poleksid" ei aita.

Kindlasti olen natuke pettunud ja oleks tahtnud siit väga järgmisse ringi saada, aga ütlen veel kord, et mul ei ole kellelegi ühtegi etteheidet. Kõik mehed andsid, mis neil praegusel hetkel anda oli ja müts maha!