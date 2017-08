Eesti parimaks aerutamise MM-il jäi Alupere - Sula 13. koht

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Kuigi A-finaali kordagi ei jõutud, on koondislased uue peatreeneri tööga rahul ja koostöö kestab Tokyo olümpiani. Paari nädala pärast tuleb Pulai Eestisse, et võtta kokku esimene ühine hooaeg.

