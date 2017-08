Kunagine snuukri imelaps alistas Selby ja võitis reitinguturniiri

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

White on läinud snuukriajalukku sellega, et jõudis üheksaselt kõigi aegade noorima mängijana võistlustel enam kui sajapunktise seeriani (century break) ja tuli juba 14-aastaselt amatööride maailmameistriks.

