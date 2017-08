Suurepärases hoos itaallane sai Kristoffilt EM-i kaotuse eest revanši

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

28-aastasele Vivianile oli see juba teiseks klassikuvõiduks nädalase vahega, sest seitse päeva varem finišeeris ta esimesena Hamburgi lähistel EuroEyes Cyclassicsil. Lisaks tuli ta kuu alguses grupisõidus just Kristoffi järel EM-hõbedale. "Ma ei vahetaks neid kaheksat päeva Euroopa meistritiitli vastu," kommenteeris Viviani prioriteete.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel